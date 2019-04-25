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Глава правительства Чечни попал в "черный список" США

Глава правительства Чечни попал в "черный список" США
18:33 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: Глава правительства Чечни за систематические нарушения прав человека попал под санкции США.

Государственный департамент США вводит санкции против главы правительства Чечни Муслима Хучиева за нарушения прав человека в регионе, об этом сообщается на сайте Госдепа.

Законы США предусматривают запрет на въезд в Штаты лиц и их родственников, если государственный секретарь имеет в распоряжении достоверную информацию о том, что обвиняемые лица причастны или непосредственно сами совершали преступления, связанные с коррупцией или нарушением прав человека.

На сайте Государственного департамента США отмечается, что государственный секретарь Майк Помпео «имеет достоверную информацию» о причастности главы правительства Чечни Муслима Хучиева у пыткам. Жена Хучиева также попала в санкционный список.

В Госдепе отмечают, что данное решение было принято на фоне недавнего доклада ОБСЕ, в котором был сделан вывод, что члены чеченского правительства безнаказанно нарушали права человека, совершая гонения, преследования, пытки, похищения, внесудебных казни жителей региона.

Государственный департамент США вновь призывает федеральную российскую власть привлечь к ответственности виновных и причастных к преступлению должностных лиц Чечни, в частности, главы правительства Муслима Хучиева.

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США, Санкции, РФ, Чечня, Госдеп США, Муслим Хучиев.
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