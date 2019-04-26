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Служащие ВМФ США будут должны сообщать о столкновениях с НЛО

Служащие ВМФ США будут должны сообщать о столкновениях с НЛО
03:42 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Facebook

Новости мира: Моряки военно-морских сил США должны сообщать о наблюдениях НЛО.

Военно-морские силы США работают над новыми правилами для своих служащих, согласно которым они должны будут сообщать о наблюдениях и встречах с неопознанными летающими объектами. Как сообщает портал Politico, это может стать важным шагом к более серьезному восприятию столкновений с НЛО: новый свод правил для Военно-морского флота создаст официальные рекомендации для моряков и пилотов, чтобы они могли сообщать и анализировать каждую из таких встреч.

Представители службы сообщают, что меры принимаются в ответ на серию наблюдений неизвестных высокотехнологичных самолетов, вторгавшихся на подконтрольную ВМФ территорию и другие важные военные объекты.

«В последние годы нам неоднократно поступали сообщения, что неавторизованные и/или неопознанные самолеты заходили на различные контролируемые военными полигоны и нарушали воздушное пространство. Из соображений безопасности ВМС и ВВС США серьезно относятся к этим рапортам и расследуют каждый отчет. В силу этого Военно-морской флот обновляет и формализует процесс, посредством которого отчеты о любых таких предполагаемых вторжениях должны передаваться компетентным органам», — говорится в заявлении Военно-морского флота.

В материале Politico подчеркивается, что Военно-морской флот не поддерживает идею, что моряки сталкивались с инопланетными космическими кораблями. Но следует признать, что надежные и высококвалифицированные военнослужащие часто наблюдали странные воздушные объекты, которые следовало бы внести в официальные протоколы и изучать, а не отбрасывать, будто это непонятные явления из области научной фантастики.

Вместо того чтобы игнорировать многочисленные данные, собранные во время наблюдений за НЛО и другими «необъяснимыми воздушными явлениями», по заявлению официальных лиц Пентагона, наблюдения будут изучать и расследовать — хотя, какие именно специалисты займутся проверкой данных, в ведомстве не уточняют.

По словам Криса Меллона, бывшего сотрудника разведки Пентагона, то, что военные сейчас называют «необъяснимыми воздушными феноменами» (unexplained aerial phenomena, UAP), а не «неопознанными летающими объектами», раньше было принято игнорировать, а не рассматривать как аномалии, которые необходимо исследовать. Во многих случаях военнослужащие попросту не знают, что делать с такой информацией, например с данными спутника или радара, поэтому предпочитают игнорировать их, так как перед ними точно не традиционный самолет или ракета.

В 2017 году издание New York Times сообщало о программе Пентагона стоимостью 22 миллиона долларов под названием «Расширенная программа идентификации угроз аэрокосмической авиации» (Advanced Aerospace Threat Identification Program). Как утверждалось, она была посвящена расследованию случаев встреч НЛО. Возможно, нынешний свод рекомендаций для Военно-морского флота может быть просто результатом той программы.

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США, Море, Правила, НЛО, Моряки, ВМФ, Предписания.
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