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Указ Путина о паспортах в ОРДЛО вызвал осуждение в Конгрессе США

Указ Путина о паспортах в ОРДЛО вызвал осуждение в Конгрессе США
22:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Обе палаты Конгресса США осудили "паспортный" указ Путина.

Сенат и Палата представителей американского Конгресса выразили протест и осудили указ президента РФ относительно выдачи российского гражданства жителям оккупированных украинских территорий на востоке страны.

Влиятельные сенаторы и конгрессмены высказали ряд заявлений по этому поводу, сообщило в пятницу Посольство Украины в США.

"В обеих палатах Конгресса США осудили решение России об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО", - отмечается в сообщении.

Как отметил в этой связи руководитель Комитета по вопросам Вооруженных сил верхней палаты Конгресса сенатор-республиканец Джим Инхоф, это "еще одно дерзкое нападение на украинский суверенитет, который свидетельствует, что Путин не относится серьезно к миру". Американский влиятельный законодатель выразил призыв к властям США продолжить поддерживать Украину, а также поднять цену для путинской России за ее агрессию.

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Сопредседатель Украинского кокуса в Сенате Роб Портман подчеркнул, что "решение России об ускоренной выдаче гражданства жителям востока Украины является очередной дерзкой попыткой легитимизировать незаконную оккупацию этих регионов Россией". Он отметил, что эти территории являются частью Украины, а не России.

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей, конгрессмен-демократ Элиот Энгель призвал власти России отменить это "провокационное" решение. "Путин должен признать суверенитет Украины и уважать ее территориальную целостность", - подчеркнул американский конгрессмен.

Как сообщалось ранее, после подписания Путиным указа об упрощенной выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса, международное сообщество осудило действия РФ, назвав их посягательством на суверенитет Украины.

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Россия, Конгресс США, ОРДЛО.
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