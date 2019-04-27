Трамп: США не выплачивали никаких средств за "лечение" замученного студента

Новости мира: США не платили КНДР $ 2 млн за "лечение" американского студента Отто Вормбиера.

Дональд Трамп заявил, что США не платили Пхеньяну $ 2 млн за "лечение" Отто Вормбиера, который впал в кому в тюрьме в КНДР и умер после возвращения в США.

Об этом президент США Дональд Трамп написал в пятницу в Twitter.

"Северной Кореи не было выплачено никаких средств за Отто Вормбиера, ни $ 2 млн, ни чего-то еще. Это не администрация Обамы, которая заплатила $ 1,8 млрд за четверых заложников", - написал глава Белого дома.

Он также упрекнул предыдущую администрацию, что она в других переговорах по освобождению заложников выдала пятерых террористов, находящихся в тюрьме в Гуантанамо, которые затем снова взялись за оружие.

Напоминаем, накануне американские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Пхеньян выставил Вашингтону счет в $ 2 млн за якобы лечение американского студента Отто Вормбиера, который провел несколько месяцев в тюрьме в КНДР. Он был арестован в январе 2016 года за "кражу" политического плаката в отеле, где проживал. В июне 2017 года, после длительных усилий американского правительства вернуть своего гражданина, Отто Вормбиер был доставлен в США - в коматозном состоянии. Парень умер через несколько дней после прибытия на родину.