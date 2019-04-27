Грузовик в США снес десятки авто и сгорел дотла на трассе (Видео)

В результате наезда грузовика с прицепом на несколько десятков автомобилей близ города Денвер, штат Колорадо, погибли четыре человека, многие получили ранения. Об этом сообщила в пятницу местная полиция, говорится в материале центрального американского телеканала CNN. "По меньшей мере, четыре человека погибли во время инцидента, когда водитель фуры въехал в трафик, что остановился, на 70-й федеральной трассе близ Денвера", - отмечается в сообщении В результате аварии, в которой пострадали 24 легковых и четыре грузовых автомобиля, произошел масштабный пожар. На кадрах с места инцидента видно большой огонь, а также густой черный дым. Водитель грузовика, 23-летний Роджел Агилера-Медерос, получил ранения во время аварии, впрочем, по словам правоохранителей, незначительные. Сейчас он находится под стражей. По предварительной информации, в грузовике могла быть неисправна тормозная система. Как сообщили в суде, в крови водителя не было обнаружено наркотических или алкогольных веществ. Следствие продолжается.