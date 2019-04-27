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Суббота, 27.04.2019

Грузовик в США снес десятки авто и сгорел дотла на трассе (Видео)

В результате наезда грузовика с прицепом на несколько десятков автомобилей близ города Денвер, штат Колорадо, погибли четыре человека, многие получили ранения. Об этом сообщила в пятницу местная полиция, говорится в материале центрального американского телеканала CNN. "По меньшей мере, четыре человека погибли во время инцидента, когда водитель фуры въехал в трафик, что остановился, на 70-й федеральной трассе близ Денвера", - отмечается в сообщении В результате аварии, в которой пострадали 24 легковых и четыре грузовых автомобиля, произошел масштабный пожар. На кадрах с места инцидента видно большой огонь, а также густой черный дым. Водитель грузовика, 23-летний Роджел Агилера-Медерос, получил ранения во время аварии, впрочем, по словам правоохранителей, незначительные. Сейчас он находится под стражей. По предварительной информации, в грузовике могла быть неисправна тормозная система. Как сообщили в суде, в крови водителя не было обнаружено наркотических или алкогольных веществ. Следствие продолжается.
Укринформ
Фото: Твиттер
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США, Колорадо, ДТП, Авария, Денвер.
07:29 Сегодня Телеграф
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