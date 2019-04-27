Трамп проигрывает Байдену в симпатиях среди американцев

Новости мира: Согласно опросу, экс-вице-президент Джой Байден пользуется большей поддержкой жителей США, чем действующий президент Дональд Трамп.

Объявивший об участии в президентской гонке бывший вице-президент США Джо Байден опережает по популярности нынешнего главу государства Дональда Трампа, свидетельствуют данные опроса газеты The Hill.

Согласно его результатам, в настоящий момент 43% американцев готовы поддержать Дж.Байдена на выборах 2020 года, тогда как Д.Трампа - лишь 37%. Таким образом, отрыв бывшего вице-президента от американского лидера составляет шесть процентных пунктов.

Еще 15% респондентов заявили, что не знают, за кого бы они проголосовали. 5% опрошенных заявили, что проголосовали бы за любого другого кандидата.

Опрос проводился 25-26 апреля - после того, как Дж.Байден официально объявил о своем участии в борьбе за президентское кресло. В опросе приняли участие около 1 тыс. человек.

Вице-президент накануне официально запустил свою предвыборную кампанию. По данным издания The Hill, за 24 часа ему удалось получить 6,3 млн долларов пожертвований на свою кампанию.

Дж.Байден является членом Демократической партии и намерен воспользоваться опытом, полученным в период работы в администрации президента США Барака Обамы. Во время президентства Б.Обамы Дж.Байден дважды занимал пост вице-президента: в общей сложности, он занимал эту должность с 2009 по 2017 годы.

Однако на внутрипартийных выборах ему предстоит побороться, как минимум, с 20 демократами, уже заявившими о намерении бороться за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии.

Среди наиболее именитых демократов, помимо Дж.Байдена - сенаторы Кори Брукер и Берни Сандерс, конгрессмен от штата Огайо Тим Райан, член палаты представителей Джон Делейни.

Демократическую партию в президентской гонке представит также ряд женщин, в частности, сенатор Камала Харрис и конгрессмен Элизабет Уоррен из Массачусетса.

Члены Республиканской партии США менее активно объявляют о своем участии в выборах. Так, всего двое республиканцев пока готовы принять участие в борьбе за пост президента.

Нынешний американский лидер Дональд Трамп, представляющий республиканцев, ранее заявил о намерении переизбираться. Конкуренцию ему пока готов составить только бывший губернатор штата Массачусетс Билл Вельд, шансы которого считаются низкими.

В соответствии с американским законодательством, каждая партия должна будет выдвинуть единого кандидата, которого определят по результатам праймериз.

Ожидается, что демократы проведут первые дебаты уже в июне и июле этого года. Информации о том, когда представители Республиканской партии начнут дебаты, пока нет.

Традиционно перед выборами в США проходят праймериз и кокусы, в ходе которых определяются наиболее популярные претенденты на звание единого кандидата от партии.

Согласно данным американских СМИ, первые праймериз у партий намечены на февраль-март 2020 года. Съезд Демократической партии, который должен будет окончательно определить единого кандидата на пост президента и вице-президента США, запланирован на 13-16 июля 2020 года. Съезд Республиканской партии, как ожидается, состоится 24-27 августа.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.