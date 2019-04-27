Скачать
Суббота, 27.04.2019
Итоги 26 апреля: годовщина аварии на ЧАЭС, когда объявят результаты выборов, Совбез ООН по Украине
Итоги 26 апреля: годовщина аварии на ЧАЭС, когда объявят результаты выборов, Совбез ООН по Украине
Мониторинг ОБСЕ обнаружил в ОРЛО более 50 российских танков
Мониторинг ОБСЕ обнаружил в ОРЛО более 50 российских танков
Ливерпуль вернулся на первое место АПЛ, обыграв Хаддерсфилд
Ливерпуль вернулся на первое место АПЛ, обыграв Хаддерсфилд
Приметы и обряды на 27 апреля - Мартын Лисогон
Приметы и обряды на 27 апреля - Мартын Лисогон

Трамп проигрывает Байдену в симпатиях среди американцев

Трамп проигрывает Байдену в симпатиях среди американцев
07:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Согласно опросу, экс-вице-президент Джой Байден пользуется большей поддержкой жителей США, чем действующий президент Дональд Трамп.

Объявивший об участии в президентской гонке бывший вице-президент США Джо Байден опережает по популярности нынешнего главу государства Дональда Трампа, свидетельствуют данные опроса газеты The Hill.

Согласно его результатам, в настоящий момент 43% американцев готовы поддержать Дж.Байдена на выборах 2020 года, тогда как Д.Трампа - лишь 37%. Таким образом, отрыв бывшего вице-президента от американского лидера составляет шесть процентных пунктов.

Еще 15% респондентов заявили, что не знают, за кого бы они проголосовали. 5% опрошенных заявили, что проголосовали бы за любого другого кандидата.

Опрос проводился 25-26 апреля - после того, как Дж.Байден официально объявил о своем участии в борьбе за президентское кресло. В опросе приняли участие около 1 тыс. человек.

Вице-президент накануне официально запустил свою предвыборную кампанию. По данным издания The Hill, за 24 часа ему удалось получить 6,3 млн долларов пожертвований на свою кампанию.

Дж.Байден является членом Демократической партии и намерен воспользоваться опытом, полученным в период работы в администрации президента США Барака Обамы. Во время президентства Б.Обамы Дж.Байден дважды занимал пост вице-президента: в общей сложности, он занимал эту должность с 2009 по 2017 годы.

Однако на внутрипартийных выборах ему предстоит побороться, как минимум, с 20 демократами, уже заявившими о намерении бороться за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии.

Трамп: Я молодой энергичный человек

Среди наиболее именитых демократов, помимо Дж.Байдена - сенаторы Кори Брукер и Берни Сандерс, конгрессмен от штата Огайо Тим Райан, член палаты представителей Джон Делейни.

Демократическую партию в президентской гонке представит также ряд женщин, в частности, сенатор Камала Харрис и конгрессмен Элизабет Уоррен из Массачусетса.

Члены Республиканской партии США менее активно объявляют о своем участии в выборах. Так, всего двое республиканцев пока готовы принять участие в борьбе за пост президента.

Нынешний американский лидер Дональд Трамп, представляющий республиканцев, ранее заявил о намерении переизбираться. Конкуренцию ему пока готов составить только бывший губернатор штата Массачусетс Билл Вельд, шансы которого считаются низкими.

В соответствии с американским законодательством, каждая партия должна будет выдвинуть единого кандидата, которого определят по результатам праймериз.

Ожидается, что демократы проведут первые дебаты уже в июне и июле этого года. Информации о том, когда представители Республиканской партии начнут дебаты, пока нет.

Традиционно перед выборами в США проходят праймериз и кокусы, в ходе которых определяются наиболее популярные претенденты на звание единого кандидата от партии.

Согласно данным американских СМИ, первые праймериз у партий намечены на февраль-март 2020 года. Съезд Демократической партии, который должен будет окончательно определить единого кандидата на пост президента и вице-президента США, запланирован на 13-16 июля 2020 года. Съезд Республиканской партии, как ожидается, состоится 24-27 августа.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Опрос, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы в США.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гройсман рассказал о встрече с Зеленским
02 Экс-президент Польши: Зеленский не хочет говорить с Путиным один на один
03 "Шикарная фигура": Елена-Кристина Лебедь поразила вызывающим нарядом
04 В ЦИК назвали дату объявления итогов выборов президента Украины
05 Разумков рассказал о деталях встречи Зеленского с Гройсманом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Минюст США открыл дело против компании Ford
Минюст США открыл дело против компании Ford
Задержан первый серийный убийца в истории Кипра
Задержан первый серийный убийца в истории Кипра
Погода в Украине: дожди напомнят о себе под конец апреля
Погода в Украине: дожди напомнят о себе под конец апреля
Рецепт дня: творожные куличики
Рецепт дня: творожные куличики
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь