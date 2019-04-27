США и Япония не стали снимать санкции с Северной Кореи

Новости мира: По итогам встречи президентов США и Японии было принято решение сохранить санкции против режима Ким Чен Ына.

Япония и США договорились сохранять санкции в отношении Северной Кореи.

Об этом в субботу, 27 апреля, сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что договоренность была достигнута в ходе переговоров между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

В частности, японский премьер выразил уверенность, что лидер США принял верное решение, когда отказался от подписания каких-либо соглашений с КНДР в ходе последнего саммита с Ким Чен Ыном в Ханое.

В то же время глава Абэ подчеркнул, что Япония намеревается играть активную роль в денуклеаризации Северной Кореи и тесно сотрудничать в этом направлении с США.

Напомним, 26 апреля глава японского правительства прибыл в Вашингтон с официальным рабочим визитом. Ранее власти Японии приняли решение продлить односторонние санкции в отношении КНДР на два года.

Глава Белого дома Дональд Трамп по итогам встречи во Владивостоке президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что высоко оценивает заявления российского лидера.