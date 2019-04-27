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США сокращают дипломатическое присутствие в Афганистане

США сокращают дипломатическое присутствие в Афганистане
08:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: С начала мая США запланировали ускорить шаги по сокращению своего персонала на территории Афганистана.

Соединенные Штаты планируют существенно сократить численность персонала в посольстве в Афганистане раньше намеченных сроков.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Государственный секретарь США Майк Помпео ускоряет шаги по сокращению персонала посольства в Кабуле на 50%. Приказ Помпео по сокращению крупнейшего дипломатического представительства США поступил примерно на год раньше, чем ожидалось. Это неожиданное развитие событий происходит на фоне отсутствия серьезного прогресса в переговорах с талибами, целью которых является вывод американских войск из Афганистана", - отмечается в сообщении.

Сокращения начнутся уже в конце мая.

В посольстве США в Кабуле работают около 1,5 тысячи сотрудников. На расширение и обеспечение безопасности посольства четыре года назад было потрачено 800 млн долларов.

Представитель Госдепартамента также добавила, что приоритет президента Трампа – «прекращение войны в Афганистане» посредством «устойчивого мирного урегулирования и акцента на борьбу с терроризмом». Она добавила, что Вашингтон сохранит «активное» присутствие в Афганистане.

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США, Афганистан, Майк Помпео.
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