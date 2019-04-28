У президента США швырнули телефон во время выступления в Индиаполисе

Новости мира: Инцидент был снят на видео и нарушителя удалось найти.

Мужчина из толпы швырнул мобильный телефон на сцену, где находился президент США Дональд Трамп и готовился выступить во время пребывания в Индиаполисе. Инцидент произошел накануне, во время съезда Национальной стрелковой ассоциации и был снят на видео.

На кадрах видно, как Дональд Трамп приближается к подиуму, и прямоугольная вещь, профиль которой похож на мобильный телефон, летит в направлении сцены, но в сторону от президента. Трамп посмотрел на место падения предмета, но его выражение лица не изменилось.

По сообщениям СМИ, Секретная служба быстро установила нарушителя.