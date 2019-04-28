В синагоге Калифорнии произошла стрельба

Новости мира: В субботу вечером в синагоге Лос-Анджелеса произошла стрельба с серьезными последствиями.

Пять человек пострадали в субботу вечером в результате стрельбы в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщил телеканал ABC, передает УНН.

По его данным, один пострадавший находится в критическом состоянии, двое - в тяжелом, еще двое получили легкие ранения. Все они госпитализированы.

Подробности инцидента пока не приводятся.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в воскресенье выразил соболезнования в связи со стрельбой в синагоге в Калифорнии. Об этом сообщает УННсо ссылкой на Twitter генсекретаря.

“Я глубоко обеспокоен нападением на синагогу, которое произошло в эту субботу во время пасхальной службы. Мы все должны быть едины перед лицом антисемитизма и всех форм ненависти. Мои мысли с семьями жертв и еврейской общиной по всему миру”, — написал он.