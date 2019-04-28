В США умер экс-сенатор, сыгравший главную роль в ядерном разоружении Украины

Новости мира: Скончался экс-сенатор Лугар, один из авторов программы по утилизации ядерного оружия на территории бывшего СССР

Бывший сенатор-республиканец от штата Индиана Ричард Лугар скончался в воскресенье на 88-м году жизни, сообщает Associated Press со ссылкой на Lugar Center.

По его данным, смерть наступила в воскресенье утром (по местному времени) от осложнений, связанных с хронической полинейропатией - редким неврологическим заболеванием.

Р.Лугар был экспертом в области нераспространения ядерных вооружений. Он вместе с Сэмом Нанном был соавтором программы по утилизации ядерного и химического оружия, а также средств доставки, снятых с вооружения в странах бывшего СССР.