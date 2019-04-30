Трамп решил ужесточить контроль над допуском беженцев в США

Новости мира: Дональд Трамп ужесточил контроль над допуском беженцев, которые пытаются получить убежище в этой стране.

Президент США Дональд Трамп в понедельник отдал распоряжение о введении новых мер контроля потока мигрантов, пытающихся получить убежище в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"В числе мер, которые министерство внутренней безопасности должно осуществить за три месяца, - рассмотрение заявлений о предоставлении убежища в течение 180 дней со дня подачи, введение оплаты за рассмотрение заявлений и предоставление временного разрешения на работу, и запрет на выдачу подобных разрешений тем, кто перешел границу незаконно ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цель этого меморандума - «обеспечить выполнение процедур, связанных с предоставлением убежища и предотвратить злоупотребления в ходе этого процесса».

В марте во время незаконного пересечения мексикано-американской границы были задержаны 92 тысячи мигрантов.