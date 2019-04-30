Скачать
Вторник, 30.04.2019
Доклад: Число политзаключенных в России превысило 230 человек
Доклад: Число политзаключенных в России превысило 230 человек
Итоги 29 апреля: Пожар на АЭС, гражданство от Путина, видеообращение лидера ИГИЛ
Итоги 29 апреля: Пожар на АЭС и гражданство от Путина
Уайт рассказал о перспективах Усика в хэвивейте
Уайт рассказал о перспективах Усика в хэвивейте
Магнитные бури в Украине ударят на майские праздники
Магнитные бури в Украине ударят на майские праздники

Трамп решил ужесточить контроль над допуском беженцев в США

Трамп решил ужесточить контроль над допуском беженцев в США
10:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Дональд Трамп ужесточил контроль над допуском беженцев, которые пытаются получить убежище в этой стране.

Президент США Дональд Трамп в понедельник отдал распоряжение о введении новых мер контроля потока мигрантов, пытающихся получить убежище в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"В числе мер, которые министерство внутренней безопасности должно осуществить за три месяца, - рассмотрение заявлений о предоставлении убежища в течение 180 дней со дня подачи, введение оплаты за рассмотрение заявлений и предоставление временного разрешения на работу, и запрет на выдачу подобных разрешений тем, кто перешел границу незаконно ", - говорится в сообщении.

Трамп продлил запрет на экспорт нефтепродуктов из Ирана

Отмечается, что цель этого меморандума - «обеспечить выполнение процедур, связанных с предоставлением убежища и предотвратить злоупотребления в ходе этого процесса».

В марте во время незаконного пересечения мексикано-американской границы были задержаны 92 тысячи мигрантов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беженцы, США, Мексика, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Май начнется с дождей: синоптики рассказали, что Украину накроет похолодание
02 Парубий заявил, что закон о языке обязательно будет подписан
03 Поздравления с днем рождения на 30 апреля в прозе и открытках
04 СМИ: Дан Балан сделал интересное предложение победительнице шоу "Голос країни"
05 Женщины с ранним половым созреванием имеют больше шансов потолстеть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В США предотвратили крупный теракт
В США предотвратили крупный теракт
Май начнется с дождей: синоптики рассказали, что Украину накроет похолодание
Май начнется с дождей: Украину накроет похолодание
ДТП с украинцами в ​​России: в МИД рассказали подробности
ДТП с украинцами в ​​России: появились подробности
Рецепт дня: лапша со свининой и овощами
Рецепт дня: лапша со свининой и овощами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь