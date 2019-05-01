Скачать
Среда, 01.05.2019
На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
Итоги 30 апреля: Официальные результаты выборов и встречи Зеленского
Итоги 30 апреля: Официальные результаты выборов и встречи Зеленского
Тоттенхэм - Аякс: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Тоттенхэм - Аякс: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
1 мая - в Украине отмечают День труда
1 мая - в Украине отмечают День труда

Трамп грозит Кубе "санкциями высшего уровня"

Трамп грозит Кубе "санкциями высшего уровня"
07:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Дональд Трамп заявил, что готов ввести дополнительные санкции против Кубы, если руководство страны не выведет своих военных из Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести мощные дополнительные санкции против Кубы в случае, если эта страна не выведет своих военных из Венесуэлы.

"Если кубинские военные и ополченцы не прекратят немедленно проводить военные и иные операции с целью "убить" или уничтожить конституцию Венесуэлы, то против Кубы будут введены тотальное эмбарго и санкции высшего уровня", - написал он в Twitter.

"Надеюсь, все кубинские солдаты быстро и мирно вернутся на свой остров", - добавил он.

Президент США выразил поддержку народу Венесуэлы

США часто обвиняют Кубу в оказании поддержки властям Венесуэлы, столкнувшимся с массовыми акциями протеста оппозиции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Санкции, Куба, Венесуэла, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский сделал первое заявление после оглашения результатов в ЦИК
02 Порошенко и Зеленский обсудят ужесточение санкций против РФ
03 Почему полезно просыпаться в 6 утра
04 Диетологи рассказали, что есть на завтрак для похудения
05 NK шокирует: Украинская певица обнажилась на черно-белом снимке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский встретился с главой УПЦ МП
Зеленский встретился с главой УПЦ МП
Погода 1 мая: дожди грозы и шквалы накроют Украину
Погода 1 мая: дожди грозы и шквалы накроют Украину
&quot;Паспортизация ОРДЛО&quot;: МИД Украины обратился к международным партнерам
МИД Украины обратился к международным партнерам
Рецепт дня: творожные бублики с сыром и кунжутом
Рецепт дня: творожные бублики с сыром и кунжутом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь