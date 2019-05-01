Трамп грозит Кубе "санкциями высшего уровня"

Новости мира: Дональд Трамп заявил, что готов ввести дополнительные санкции против Кубы, если руководство страны не выведет своих военных из Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести мощные дополнительные санкции против Кубы в случае, если эта страна не выведет своих военных из Венесуэлы.

"Если кубинские военные и ополченцы не прекратят немедленно проводить военные и иные операции с целью "убить" или уничтожить конституцию Венесуэлы, то против Кубы будут введены тотальное эмбарго и санкции высшего уровня", - написал он в Twitter.

"Надеюсь, все кубинские солдаты быстро и мирно вернутся на свой остров", - добавил он.

США часто обвиняют Кубу в оказании поддержки властям Венесуэлы, столкнувшимся с массовыми акциями протеста оппозиции.