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Помпео назвал "жадностью" поддержку Россией Венесуэлы

Помпео назвал "жадностью" поддержку Россией Венесуэлы
21:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Государственный секретарь США Майк Помпео объяснил, почему Россия продолжает поддержку режима Мадуро в Венесуэле.

Российская Федерация поддерживает режим Мадуро в Венесуэле из-за жадности и желания вернуть свои деньги, а также за солидарности между недемократическими режимами. В то же время ряд высокопоставленных чиновников Мадуро готовы от него отречься.

Об этом государственный секретарь США Майк Помпео рассказал в интервью Fox Business Network, сообщает корреспондент .

"Думаю, минимум одна из целей россиян (в их поддержке Мадуро - ред.) - это обычная жадность. В Венесуэле есть нефть, там есть "Роснефть", компании, которые добывают нефть... Благодаря россиянам в Венесуэле продолжалась добыча нефти. Поэтому думаю, что один из элементов заключается в том, что Венесуэла должна им деньги, и они хотят их вернуть", - подчеркнул Помпео.

Госсекретарь США добавил, что другой причиной является также давняя история взаимоотношений между Венесуэлой и Россией.

"Это все недемократические правительства, которые часто находятся на одной стороне истории по ряду вопросов, они не любят западные правительства и демократии. Именно стремление народа Венесуэлы к демократии противоречит их представлениям о том, как устроены страны", - отметил он.

Помпео в очередной раз подчеркнул, что по его убеждению, Мадуро уже сбежал бы, если бы русские не вмешались и не остановили его. Если бы не поддержка России и Кубы, по мнению госсекретаря, Мадуро уже был бы вынужден покинуть Каракас.

"Мы говорили с сотнями людей на месте сегодня и на протяжении последних месяцев. Мы четко знаем, что Мадуро собрался бежать у него был готов самолет, но русские дали ему понять, что ему не время уезжать", - пояснил он.

Госсекретарь рассказал, что местонахождение Мадуро неизвестно, он где-то прячется. Вместе с тем, ряд действующих высокопоставленных чиновников, по словам Помпео, намекнули на свою готовность отречься от него.

"Министр обороны Падрино, глава конституционного суда Морено, глава президентской гвардии Эрнандес Дала - все они дали понять, что готовы помочь народу Венесуэлы восстановить демократию. Однако они пока не прибегли к решительным шагам, на которые мы надеялись", - отметил он, добавив, что США продолжают надеяться, что эти люди понимают "где сейчас правильная сторона истории", и выразил убеждение, что "в ближайшие часы или дни" они примут соответствующие решения.

Помпео также добавил, что США не снимают с повестки дня возможность применения военной силы для разрешения кризиса в Венесуэле, если такая потребность появится.

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РФ, Венесуэла, Николас Мадуро, Майк Помпео.
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