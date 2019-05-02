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Грэм считает, что Соединенные Штаты должны защититься от вмешательства России

Грэм считает, что Соединенные Штаты должны защититься от вмешательства России
00:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Сенатор Линдси Грэм утверждает, что Россия вмешивается в американские выборы.

Россия вмешивалась в американские выборы 2016-го года и продолжает это делать по сей день, поэтому нужно больше усилий для защиты от всех иностранных злоумышленников. Об этом сенатор США Линдси Грэм заявил, открывая сессию показаний генерального прокурора США Уильяма Барра перед комитетом Сената по правосудию.

"Россияне вмешивались в наши выборы... Я хотел бы, чтобы мы приложили больших усилий для укрепления нашей инфраструктуры", - заявил Грэм.

Сенатор добавил, что вмешательством занимались не какие-то неизвестные частные лица, а конкретно российское правительство.

"Они и до сих пор это делают", - подчеркнул он, добавив, что нужно больше усилий для "защиты демократии" от России и других "злоумышленников".

"Если следующими будут китайцы или кто-то другой? Мой вывод из прочтения доклада (доклад спецпрокурора Роберта Мюллера относительно вмешательства России в выборы в США в 2016 году - ред.) такой, что у нас еще много работы, чтобы защитить демократию от россиян и других злоумышленников", - подытожил он.

Линдси Грэм рассказал, что полностью прочитал более 400 страниц доклада и считает, что "тема закрыта". Он также отметил, что доказательств совершения преступления президентом США Дональдом Трампом найдено не было.

В то же время генеральный прокурор США Уильям Барр, отвечая на вопросы сенаторов, отметил, что президент "полностью сотрудничал" с расследованием, хотя в тексте доклада это утверждение ставится под сомнение. Он также рассказал, что "был удивлен" тем, что спецпрокурор Мюллер решил оставить на его усмотрение решение относительно возможного препятствования правосудию со стороны президента США во время расследования.

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Россия, Линдси Грэм, Сенатор США, Американские выборы.
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