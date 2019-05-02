Трамп планирует встретиться с Орбаном

Новости мира: Трамп пригласил премьера Венгрии в Вашингтон.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп встретятся в Вашингтоне 13 мая.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр иностранных дел страны Петер Сийярто сообщил венгерскому изданию Origo.

По словам Сийярто, Трамп пригласил Орбана с рабочим визитом в Вашингтон. Согласно официальному приглашению, встреча состоится 13 мая во второй половине дня. Переговоры пройдут в узком кругу.

В повестку дня встречи вошли вопросы энергетической безопасности, сотрудничества в области обороны, двусторонних отношений и вопросов региональной безопасности.

В июле 2016 Орбан стал первым лидером в Европейском Союзе, который поддержал Трампа во время президентской кампании в США.