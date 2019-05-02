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Экс-сотрудник ЦРУ признался, что "сливал" данные Китаю

Экс-сотрудник ЦРУ признался, что "сливал" данные Китаю
17:22 Чт, 2 Май 2019 Телеграф

Новости мира: Арестованный бывший работник ЦРУ в суде признался о передаче китайской стороне секретных данных разведывательного ведомства.

В прошлом сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джерри Ли в суде признал себя виновным в работе на правительство Китая. Об этом сообщает BBC, ссылающееся на Министерство юстиции США.

Отмечается, что 57-летний Джерри Чун Шинг Ли в суде Вирджинии признал себя виновным в передаче секретной информации оборонным структурам Китая во время работы в ЦРУ с 1994 по 2007 годы. Джерри Ли в 2007 году перебрался в Гонконг ради работы в бизнесе.

Сам обвиняемый заявил, что в 2010 году сотрудники разведывательных органов Китая предложили ему сообщить секретную информацию ЦРУ, которой он располагал во время работы в разведке США. Отмечается, что Ли получил за эту информацию сотни тысяч долларов с 2010 по 2013 годы с обещанием охранять его всю жизнь.

Джерри Ли в 2010 году в документе отметил информацию о кадровых назначениях в ЦРУ, а также подробности секретных операций.

Сотрудники ЦРУ в 2012 году у него в номере на Гавайях обнаружили документы с информацией, содержащей секретные данные ведомства.

Он был арестован в январе 2018 года в аэропорту Джона Кеннеди, в августе ожидается окончательное решение суда.

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Все по теме:

Китай, США, Разведка, ЦРУ, Джерри Чун Шин Ли, Джерри Ли.
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