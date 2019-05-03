Трамп представил Сенату кандидатуру постпреда США при ООН

Новости мира: Президент США официально выдвинул посла в Канаде Келли Крафт на должность постпреда.

Президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении назначить Келли Крафт, который сейчас служит послом в Канаде, постоянным представителем Соединенных Штатов при ООН.

Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома, обнародованном в четверг.

Как говорится в документе, Келли Крафт из штата Кентукки, выдвигается на должность "представителя США при ООН с рангом и статусом Чрезвычайного и Полномочного Посла и представителя Соединенных Штатов в Совете Безопасности ООН".

По процедуре, номинированного кандидата должен заслушать Комитет по международным отношениям Сената, после чего должно состояться голосование в верхней палате американского Конгресса. Ожидается, что об этом станет известно в течение ближайших дней, как только в Сенате будут согласованы даты слушаний и голосований.

Келли Крафт работает послом США в Канаде с 2017 года. Ранее она рассматривалась как один из кандидатов на пост постоянного представителя США при ООН.