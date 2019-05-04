В США убеждены, что Китай заключает мусульман в "концлагеря"

США обвинили Китай в отправке более миллиона представителей мусульманского меньшинства в «концлагеря».
Об этом сообщает The Guardian.
«В пятницу Соединенные Штаты обвинили Китай в заключении более миллиона мусульман в «концентрационные лагеря» - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, комментарии Рэндалла Шривера, отвечающего за азиатское направление в Министерстве обороны США, вероятно усилят напряженность отношений Вашингтона с Пекином, который чрезвычайно чувствителен к международной критике и называет эти лагеря центрами профессионального обучения, направленными на противодействие угрозе исламского экстремизма.
«Китайцы используют силы безопасности для массового заключения китайских мусульман в концлагеря», - заявил Шривер на брифинге в Пентагоне.
Согласно его подсчетам, число задержанных мусульман близко к трем миллионам.
Шривер подчеркнул, что использованный им термин «концлагерь», который ассоциируется с нацистской Германией, в данном случае оправдан из-за масштабов задержаний.
Правительство США пригрозило санкциями против высокопоставленных китайских чиновников в Синьцзяне, регионе на границе с Центральной Азией, где проживают миллионы уйгуров и других мусульманских этнических меньшинств, многие аспекты религии которых были криминализированы правительством. Китай предупредил, что «ответит» на любые санкции.