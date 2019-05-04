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В США убеждены, что Китай заключает мусульман в "концлагеря"

В США убеждены, что Китай заключает мусульман в "концлагеря"
14:07 Сб, 4 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира: Отношения США и Китая могут ухудшится из-за обвинений в помещении мусульманского меньшинства в "концентрационные лагеря".

США обвинили Китай в отправке более миллиона представителей мусульманского меньшинства в «концлагеря».

Об этом сообщает The Guardian.

«В пятницу Соединенные Штаты обвинили Китай в заключении более миллиона мусульман в «концентрационные лагеря» - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, комментарии Рэндалла Шривера, отвечающего за азиатское направление в Министерстве обороны США, вероятно усилят напряженность отношений Вашингтона с Пекином, который чрезвычайно чувствителен к международной критике и называет эти лагеря центрами профессионального обучения, направленными на противодействие угрозе исламского экстремизма.

«Китайцы используют силы безопасности для массового заключения китайских мусульман в концлагеря», - заявил Шривер на брифинге в Пентагоне.

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Согласно его подсчетам, число задержанных мусульман близко к трем миллионам.

Шривер подчеркнул, что использованный им термин «концлагерь», который ассоциируется с нацистской Германией, в данном случае оправдан из-за масштабов задержаний.

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Правительство США пригрозило санкциями против высокопоставленных китайских чиновников в Синьцзяне, регионе на границе с Центральной Азией, где проживают миллионы уйгуров и других мусульманских этнических меньшинств, многие аспекты религии которых были криминализированы правительством. Китай предупредил, что «ответит» на любые санкции.

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Китай, США, Концлагерь, Концлагеря, Концентрационные лагеря.
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