Boeing предоставляет помощь в расследовании инцидента с самолетом во Флориде

Новости мира: В расследовании инцидента с самолетом во Флориде способствует компания Boeing.

Авиастроительная корпорация Boeing предоставляет техническую помощь в рамках расследования, начатого после того, как в американском штате Флорида самолет выкатился за пределы полосы и скатился в реку при посадке в аэропорту города Джексонвилл.

“Boeing предоставляет техническую помощь по запросу Национального совета по безопасности на транспорте США в рамках расследования, которое проводится под руководством этой организации”, — говорится в сообщении корпорации Boeing. Также стало известно, что бортовой самописец самолета уже извлечен и отправлен на экспертизу в Вашингтон.

В офисе местного шерифа сообщили, что госпитализировали 21 пассажира самолета. Никто из них не получил серьезных травм. Самолет Boeing 737 авиакомпании Miami Air выполнял чартерный рейс с военно-морской базы США на Кубе. На борту находились 136 человек и 7 членов экипажа. Как сообщает полиция Джексонвилля, жертв нет.

Напоминаем, Boeing 737 приводнился вблизи американского города Джексонвилл.