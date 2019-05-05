"Российское дело": Мюллер будет свидетельствовать в Конгрессе

Новости мира: Мюллер согласился свидетельствовать в Конгрессе по "российскому" делу.

Юридический комитет Палаты представителей США достиг предварительной договоренности о проведении слушаний со спецпрокурором США Робертом Мюллером, возглавлявшему расследование по вмешательству РФ в американские выборы.

Об этом сообщил член комитета, конгрессмен Дэвид Цициллин в интервью телеканалу Fox News.

"Ориентировочно была назначена дата 15 мая, и мы надеемся, что специальный прокурор появится (на слушаниях - ред.)", - заявил член Палаты представителей США.

Он уточнил, что соответствующее соглашение было подписано представителем спецпрокурора, однако пока не будет названа точная дата, никто не может дать абсолютных гарантий, что Мюллер прибудет на слушания.

Конгрессмен выразил уверенность, что "американский народ имеет право услышать его (спецпрокурора- ред.) непосредственно".

Как сообщалось, демократы в Конгрессе США остро раскритиковали генпрокурора Уильяма Барра за его интерпретацию выводов "российского" расследования во главе с Мюллером. Ситуацию обострил отказ Барра свидетельствовать по "российскому" делу в Палате представителей Конгресса США.