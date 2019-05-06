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Трамп назначил нового главу Иммиграционной и таможенной полиции США

Трамп назначил нового главу Иммиграционной и таможенной полиции США
04:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Марк Морган присоединится к администрации Трампа в качестве руководителя трудолюбивых мужчин и женщин ICE.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил о назначении новым главой Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) Марка Моргана.

"Я рад сообщить всем, кто верит в сильную, честную и надежную Иммиграционную полицию, что Марк Морган присоединится к администрации Трампа в качестве руководителя наших трудолюбивых мужчин и женщин ICE. Марк - энтузиаст и американский патриот. Он будет делать хорошую работу!" - написал Д.Трамп на своей странице в Twitter.

Издание Hill напоминает, что ранее М.Морган возглавлял Пограничную службу США, однако в феврале 2017 года покинул этот пост - через день после того, как Д.Трамп подписал указ о строительстве стены на границе США и Мексики.

Теперь М.Морган сменит исполнявшего обязанности начальника ICE Рональда Вителло. В свою очередь, он ушел с этого поста ранее в мае после того, как Д.Трамп объявил о необходимости для ICE проводить более жесткую политику.

ICE занимается борьбой с нелегальной иммиграцией, а также расследует криминальную и террористическую деятельность транснациональных организаций и иностранцев на территории США. Однако ICE не занимается патрулированием американских границ, что входит в круг задач Пограничной службы США.

Hill отмечает, что ранее в министерстве внутренней безопасности, которому подчинено ICE, тоже сменился руководитель: в апреле в отставку ушла глава министерства Кирстен Нильсен.

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Дональд Трамп, Новости США, Полиция США, Марк Морган.
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