В США собираются поднять пошлины на китайские товары до 25%

Новости мира: Решение о повышении отчислений вступит в силу 10 мая.

США до конца недели поднимут с 10% до 25% тарифы на импортируемую из Китая продукцию на общую сумму $200 млрд. Об этом написал в Twitter Дональд Трамп, передает Deutsche Welle.

“Трамп уточнил, что решение о повышении отчислений вступит в силу 10 мая. Между тем ряд экспертов уже высказал мнение, что, начисляя тарифы, президент США навредит в первую очередь американским пользователям”, - отмечается в сообщении.

В частности, глава Института мировой экономики в немецком городе Киле - Габриэль Фельбермайр указал: "По нашим оценкам, США первыми обложили пошлинами самые выгодные для импорта товары".

По мнению аналитика, если тарифы распространятся на остальную ввозимую продукцию, то непременно дойдут и до товаров, для которых соотношение затрат и экономических выгод особенно неблагоприятно.

"Это отразится на потребителях, причем в ряде случаев - существенно", - подчеркнул Фельбермайр.