Барра могут официально обвинить в неуважении к Конгрессу

Новости мира: Уильям Барр на прошлой неделе отказался участвовать в запланированном выступлении перед комитетом в Палате представителей, которая контролируется демократами.

Демократы в Юридическом комитете Палаты представителей в понедельник сделали шаг к официальному обвинению генпрокурора Уильяма Барра в неуважении к Конгрессу, углубив таким образом политическое противостояние в стране. Об этом сообщает американское влиятельное издание The Hill.

"Комитет установил дедлайн для Барра после его отказа предоставить полный (неотредактированный - ред.) текст доклада Мюллера Конгрессу до утра среды", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что дедлайн для генпрокурора относительно предоставления им отчета и основных доказательств по расследованию Мюллера завершается в 10 часов утра 8 мая. Эта новость является последним развитием событий продолжающегося противостояния между Юридическим комитетом и Министерством юстиции относительно расследованию и отчета спецпрокурора Роберта Мюллера, подчеркивает издание.