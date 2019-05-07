Минфин США отказался предоставить Конгрессу налоговые отчеты Трампа

Новости мира: Отношения между кабинетом Трампа и Конгрессом усложняются на фоне других обострений.

Министр финансов США Стивен Мнучин отклонил просьбу демократов в Конгрессе предоставить финансовому комитету Палаты представителей налоговые декларации Дональда Трампа за последние шесть лет. Об этом Мнучин сообщил в официальном письме в ответ на запрос главы комитета, передает CNN.

"Информирую вас, что министерство не может на законных основаниях выполнить просьбу комитета", - отметил Мнучин.

Как уточняет телеканал, текст письма был согласован на консультациях с юристами минюста.

Таким образом, министр администрации Трампа окончательно отказал Конгрессу после того, как дважды пропустил сроки, установленные для минфина на предоставление налоговых деклараций действующего президента, которые тот до сих пор хранит в тайне.

В понедельник демократы совершили первый шаг к официальному обвинению генпрокурора Уильяма Барра в неуважении к Конгрессу за его отказ предоставить нередактировванный отчет Мюллера.