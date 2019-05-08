Минфин США снял санкции с экс-директора службы разведки Венесуэлы

Новости мира: США сняли санкции с главного разведчика Венесуэлы, перешедшего к Гуайдо.

Министерство финансов США вывело из-под санкций экс-директора национальной службы разведки Венесуэлы Мануэля Кристофера Фигеру, который перешел на сторону Хуана Гуайдо.

Об этом говорится в сообщении Офиса по контролю за иностранными активами минфина США.

В документе, в частности, отмечается, что Мануэль Рикардо Кристофер Фигера, 1963 года рождения, исключен из списка санкций США, связанных с Венесуэлой.

США ввели санкции против Фигеры в феврале, как и против других руководителей силовых ведомств, подконтрольных Николасу Мадуро.

Он оставил должность после того, как на прошлой неделе сотрудники его ведомства поспособствовали освобождению венесуэльского оппозиционера Леопольда Лопеса.