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США направят корабль-госпиталь к берегам Венесуэлы

США направят корабль-госпиталь к берегам Венесуэлы
08:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: navytimes.com

Новости мира: Вашингтон намерен отправить к берегам Венесуэлы госпитальный корабль ВМС Comfort.

Миссией корабля будет оказание медицинской помощи тем гражданам страны, которые в ней нуждаются.

Вице-президент США Майк Пенс на конференции в Вашингтоне отметил, что корабль войдет в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки в июне, сообщает Military.com.

В своем выступлении Пенс также призвал Мадуро уйти в отставку, назвав его диктатором, который не имеет права на власть. Среди прочего он сообщил, что США снимают санкции с Мануэля Кристофера Фигера – генерала, который ранее поддержал оппозиционного лидера страны Хуана Гуайдо.

Вместе с тем в США сейчас готовятся принять санкции против всех 25 судей Верховного суда Венесуэлы. Пенс считает, что суд – лишь политический инструмент режима диктатора Мадуро.

Кстати, Хуан Гуайдо заявил, что готов поддержать введение в страну американских военных.

"Мы открыты к предложениям, которые несут низкие социальные расходы и будут гарантировать нам стабильность и честные выборы. Мы хотим завершения этого конфликта и рассмотрим различные варианты",– заявил Гуайдо.

Гуайдо готов поддержать ввод войск США в Венесуэлу

Накануне он признал, что попытка свержения Николаса Мадуро потерпела неудачу. Причиной он назвал недостаточную поддержку со стороны венесуэльских военных. Тогда Гуайдо отметил, что он рад видеть среди союзников США и открыт для предложения со стороны Вашингтона о начале военной интервенции в Венесуэлу.

В ночь с 29 на 30 апреля по местному времени лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал армию поддержать его и положить конец узурпации власти Николасом Мадуро. Он объявил финальную фазу операции "Свобода", после чего по всей стране вспыхнули протесты.

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США, Венесуэла, ВМС Comfort, USNS Comfort.
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