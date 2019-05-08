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Помпео: Мы уже проявили стойкость в политике относительно РФ

Помпео: Мы уже проявили стойкость в политике относительно РФ
19:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Государственный секретарь США Майк Помпео в Лондоне заявил о намерениях быть непоколебимыми в ответах на угрозы РФ, Китая и Ирана.

Санкции против России за применение химического оружия в Солсбери были мощным сигналом, а Северный поток 2 должен быть остановлен, так как Великобритания и США должны быть едиными и непоколебимыми в ответах на современные вызовы со стороны Китая, России и Ирана.

Об этом в среду, 8 мая, заявил государственный секретарь США Майк Помпео во время официального визита в Соединенное Королевство, сообщает корреспондент.

"Мы уже проявили стойкость и единство в политике относительно России. После нападения с применением химического оружия в Солсбери. Вместе с нашими союзниками мы дали отпор. Мы наказали Россию важными санкциями. Мы хотели, чтобы мир знал: использование химического оружия недопустимо, и с ним такие нации, как наши, которые уважают верховенство права, мириться не будут", - заявил он.

Помпео отметил, что обе страны - и США, и Великобритания - порой сталкиваются с турбулентностью во внутренних делах. Однако это неотъемлемая часть жизни каждого демократического государства. А относительно внешней политики госсекретарь подчеркнул, что "нынешний момент - точно не тот, когда можно позволить себе зыбкую позицию, скорее наоборот".

Госсекретарь США Помпео в Лондоне обсуждал "иранскую проблему"

"Мы должны быть вместе, чтобы отвечать на вызовы нашего времени. Как государственный секретарь, я сейчас вижу гораздо сложнее мировой ландшафт, чем тот, который наши две страны проходили во времена Холодной войны. Сегодня нам противостоит исламский терроризм... Мы также сталкиваемся с возобновлением противостояния глобальных игроков - Китая, России, Ирана", - добавил госсекретарь.

Помпео подчеркнул, что особые отношения Великобритании и США крайне важны в такие сложные и угрожающие времена, и подтвердил, что США готовы развивать их независимо от дальнейшего развития ситуации с Brexit. Он отдельно остановился на угрозах со стороны России энергетической независимости Европы.

"Как и США, Великобритания осознает, что Россия хочет (воплотить - ред.) Северный поток 2. Чтобы применять энергетическую сферу как средство давления на Европу. Мы не должны позволить им это сделать. Мы должны продолжить наше тесное сотрудничество по этому вопросу", - подчеркнул он.

Как сообщалось, государственный секретарь США Майк Помпео в понедельник начал турне по Европе с участия в Арктическом совете. Среди тем, которые он поднял во время выступлений и встреч, было, в частности, противостояние российской агрессии. Следующей остановкой Помпео после Финляндии должен был стать Берлин, однако глава американской дипломатии совершил неожиданный визит в Ирак. Турне завершается встречей в Лондоне с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй и министром иностранных дел Джереми Хантом и, впоследствии, визитом в Гренландию.

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США, РФ, Майк Помпео, Солсбери, Отравление в Солсбери.
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