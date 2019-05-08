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В США обещают ввести новые санкции против Ирана

В США обещают ввести новые санкции против Ирана
21:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Сотрудник совета национальной безопасности США Тим Моррисон заявил о введении новых санкций против Ирана.

Администрация США в скором времени введет новые санкции против Ирана, сообщила газета The Hill со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Совета национальной безопасности Тима Моррисона.

"Ожидайте новых санкций в скором времени", - приводит издание слова Т.Моррисона. По его словам, санкции будут введены "очень скоро".

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, в свою очередь, подтвердил, что Вашингтон примет новые меры в отношении Тегерана.

"Мы заранее не предупреждаем о том, какие санкции собираемся ввести. Кампания по максимальному экономическому давлению на Иран только начинается. Будут приняты новые меры", - сказал в ходе телефонного брифинга спецпредставитель США по Ирану Б.Хук.

Ранее в среду президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение Ираном обязательств по СВПД в качестве ответа на выход год назад из сделки США.

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Иранский президент отметил, что Тегеран предпримет ряд новых шагов в рамках СВПД. "Если же они будут вынесены на рассмотрение СБ ООН, то на это последует жесткий ответ Ирана", - заявил Х.Рухани.

Как сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB, письмо об этом было доставлено послам России, Китая, Великобритании, Франции и Германии в Тегеране.

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США, Иран, Санкции, Ядерная сделка.
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