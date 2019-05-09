Эмпайр-Стейт-Билдинг засияет желтым и синим цветами

Новости мира: В Нью-Йорке Эмпайр-Стейт-Билдинг засветится синим и желтым цветами ЕС.

9 мая одну из самых высоких башен мира, Эмпайр-Стейт-Билдинг (Нью-Йорк, США), подсветят синим и желтым — цветами флага Евросоюза — в честь Дня Европы.

Об этом сообщает ATR со ссылкой на официальный сайт здания.

"Чтобы отпраздновать День Европы 2019 года, знаменитая достопримечательность Нью-Йорка, Эмпайр-Стейт-Билдинг, в одиннадцатый раз будет подсвечена цветами флага Европейского Союза, синим и желтым — в этом году в четверг, 9 мая", — говорится в сообщении.

9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции Роберт Шуман представил свое историческое предложение об объединенном европейском союзе угля и стали. Это предложение, известное как «декларация Шумана», считается одним из основополагающих документов сегодняшнего Европейского Союза.

Ежегодно представительство Евросоюза при Организации Объединенных Наций проводит мероприятия, посвященные Дню Европы.

В 2006 году губернатор Нью-Йорка Джордж Патаки объявил 9 мая Днем Европы в Эмпайр-Стейт-Билдинг. С тем пор здание ежегодно подсвечивается сине-желтым.