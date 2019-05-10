США отказали мобильному оператору Китая в выходе на свой рынок

Новости мира: Штаты отказали китайскому оператору China Mobile на предоставление телекоммуникационных услуг на своей территории.

Федеральная комиссия по связи (ФКС) США в четверг единогласно поддержала предложение отклонить заявку китайского оператора China Mobile на предоставление телекоммуникационных услуг на территории Соединенных Штатов по соображениям национальной безопасности.

Об этом сообщает Федеральная комиссия по связи США.

"ФКС единогласно приняла решение отклонить заявку China Mobile на предоставление услуг на территории США... в связи с опасениями по поводу национальной безопасности и рисками в правоохранительной сфере", - говорится в распространенном заявлении. В комиссии считают, что China Mobile якобы "принадлежит и контролируется правительством Китая". Американские власти опасаются, что оператор будет собирать информацию об американцах.

Таким образом, мобильному оператору China Mobile отказали в выдаче лицензии на деятельность в США, запрос на получение которой он подал еще в 2011 году.