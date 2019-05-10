Волкер: США поддерживают право украинцев на определение своего будущего

Новости мира: Курт Волкер: Украинцы хотят, чтобы их суверенитет был частью евроатлантических структур и США их поддерживают.

США поддерживают право украинцев на определение своего будущего, заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

"Только украинцы могут определять своё будущее, и они ясно дали понять, что хотят, чтобы их суверенитет, их территория были частью евроатлантических структур. США их полностью поддерживают", - написал К.Волкер в микроблоге Твиттер.

Также он отметил, что "США никогда не поступятся правами украинского народа на переговорах"

Напоминаем, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер считает, что реинтеграция территорий Донбасса в Украину может произойти в случае выполнения Минских соглашений украинской и российской сторонами, хотя Киеву сейчас сложно осуществить все пункты договоренностей из-за боевых действий со стороны РФ.