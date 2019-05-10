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Пятница, 10.05.2019
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Волкер: США поддерживают право украинцев на определение своего будущего

Волкер: США поддерживают право украинцев на определение своего будущего
01:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: nv.ua

Новости мира: Курт Волкер: Украинцы хотят, чтобы их суверенитет был частью евроатлантических структур и США их поддерживают.

США поддерживают право украинцев на определение своего будущего, заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

"Только украинцы могут определять своё будущее, и они ясно дали понять, что хотят, чтобы их суверенитет, их территория были частью евроатлантических структур. США их полностью поддерживают", - написал К.Волкер в микроблоге Твиттер.

Также он отметил, что "США никогда не поступятся правами украинского народа на переговорах"

Напоминаем, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер считает, что реинтеграция территорий Донбасса в Украину может произойти в случае выполнения Минских соглашений украинской и российской сторонами, хотя Киеву сейчас сложно осуществить все пункты договоренностей из-за боевых действий со стороны РФ.

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США, Украинцы, Поддержка, Будущее, Штаты, Курт Волкер.
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