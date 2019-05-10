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Помпео осудил арест вице-спикера Венесуэлы Самбрано

Помпео осудил арест вице-спикера Венесуэлы Самбрано
10:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Майк Помпео потребовал у официальных властей Мадуро освобождения вице-спикера венесуэльского парламента.

Госсекретарь США Майк Помпео потребовал от властей Венесуэлы незамедлительно освободить задержанного ранее вице-спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгара Самбрано.

"Необоснованный арест вчера вечером первого вице-спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгара Самбрано является неприемлемым и незаконным актом, который является еще одним отражением репрессий бывшего режима (Николаса - ред.) Мадуро", - говорится в распространенном Госдепартаментом заявлении дипломата.

Он отметил, что "это - нападение на независимость демократически избранной законодательной власти страны, оно является частью продолжающихся попыток режима Мадуро подавить инакомыслие и свободные дебаты в Венесуэле", а также свидетельством "незаинтересованности власти в решении проблем народа Венесуэлы конституционным путем".

Как сообщил накануне лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, Э.Самбрано был задержан в Каракасе9 мая. "Диктатура похитила вице-председателя Национальной ассамблеи руками своей политической полиции", - написал Х.Гуайдо в микроблоге в "Твиттере".

По данным телеканала BBC, задержание Э.Самбрано провели сотрудники Sebin - Боливарианской службы национальной разведки, они доставили его в одну из тюрем Каракаса.

Арест сторонника Гуайдо: ООН призывает освободить Самбрано

Э.Самбрано называют одним из основных организаторов попытки переворота, произошедшей неделю назад в Венесуэле.

"Один из главных участников заговора для переворота был задержан. Им придется расплатиться судом за провалившуюся попытку переворота", - сказал глава конституционной ассамблеи Диосадо Кабельо.

Ранее Верховный суд Венесуэлы распорядился привлечь к ответственности семерых представителей законодательной власти страны, поддержавших неудавшийся переворот, включая Э.Самбрано.

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США, Венесуэла, Майк Помпео, Хуан Гуайдо, Эдгар Самбрано.
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