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Бутина убеждала Минфин США, что РФ не сбивали MH17

Бутина убеждала Минфин США, что РФ не сбивали MH17
01:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира: Мария Бутина и ее куратор Александр Торшин пытались убедить США, что Россия не сбивали MH17.

Осужденная в США российская шпионка Мария Бутина, а также ее куратор - экс-заместитель главы Центробанка России Александр Торшин пытались убедить руководство Минфина США в том, что Россия не сбивала Boeing рейса МН17 над Донбассом.

Об этом сообщило в пятницу американское радио NPR со ссылкой на документы, которые получило на свой запрос.

"Недавно полученные документы описывают события, связанные с тем, как двое сейчас опальных россиян проводили свою информационную кампанию в Министерстве финансов США и Федеральном резерве в 2015 году", - отмечается в сообщении. Тогда Александр Торшин, в то время один из представителей Центробанка РФ, привез свою протеже, Марию Бутину, на встречу с высокопоставленными представителями администрации США.

"Торшин и Бутина пытались свести мосты между российским правительством и влиятельными американцами через свой энтузиазм относительно прав на оружие. Оба имели пожизненное членство в Национальной стрелковой ассоциации США (NRA)", - говорится в публикации.

Как стало известно из новых документов, общение на встрече с руководством Минфина США касалось не столько банковской сферы, которую представлял Торшин, сколько "отрицания причастности России в инциденте со сбитым самолетом авиакомпании Malaysia Airlines", пишет издание.

"Встреча должна касаться экономики, но человек просто в течение часа говорил и говорил о том, что россияне не сбивали MH17", - показал в документах чиновник Министерства финансов. Другая встреча с участием Торшина и Бутиной, которая прошла с руководством Федеральной резервной системы, касалась уже экономики России, включая вопросы кредитной политики РФ и инфляции.

Напоминаем, летом прошлого года в США была арестована россиянка Мария Бутина, деятельность которой связывают с интересами российской разведки в Национальной стрелковой ассоциации США. По информации дела, куратором Бутиной был заместитель главы Центробанка России Александр Торшин. В Вашингтоне считают, что российская сторона пыталась установить канал коммуникаций между в то время кандидатом в президенты Дональдом Трампом и российским руководством.

В конце прошлого месяца суд США вынес приговор Марии Бутиной в виде 18 месяцев заключения. Александр Торшин находится под санкциями США.

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США, РФ, Минфин, Шпионка, MH17, Мария Бутина.
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