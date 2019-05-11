Российским делегатам комитета ООН отказали в визе США

Новости мира: США отказали в визах российским делегатам, которые ехали в штаб-квартиру ООН.

США отказали в выдаче виз нескольким российским делегатам, которые должны были участвовать в работе комитета ООН по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 2020 года.

Об этом заявили в МИД России, сообщает «Новая газета».

«В результате противоправных действий США сразу несколько российских официальных представителей так и не смогли принять участие в нашем с вами форуме», - сказал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Причину отказа он не объяснил.

Эту ситуацию он считает «недопустимой и абсурдной». Ермаков утверждает, что Вашингтон такими действиями нарушает свои обязательства по обеспечению беспрепятственного проезда в учреждения ООН представителям стран-участниц организации и подрывают ее устав.

Ермаков также заявил, что ООН придется перенести конференцию участников ДНЯО в 2020 году из США в другую страну, если Вашингтон продолжит отказывать делегатам из России в выдаче виз. Он отметил, что МИД обратился к генеральному секретарю ООН с просьбой взять ситуацию под личный контроль.

Заседание комитета проходило в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 29 апреля по 10 мая. Цель первых двух конференций заключается в рассмотрении принципов и путей содействия осуществлению ДНЯО и придания ему универсального характера.

29 апреля МИД РФ сообщил об отказе США в выдаче визы российскому эксперту по химическому оружию, главе одного из институтов Минобороны Дмитрию Поклонскому. Он должен был выступить на заседании Совета безопасности ООН по вопросам применения химоружия в Сирии.