Трамп заявил, что Китай чувствует себя проигравшим

Новости мира: Трамп также сообщил, что Штаты получают выгоду от высоких пошлин на китайскую продукцию.

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что Китай чувствует себя проигравшим после последних торговых переговоров.

По его словам, Пекину следует в ближайшее время заключить торговую сделку с Вашингтоном.

Он также добавил, что Китаю не стоит ждать новых президентских выборов в США и надеяться на победу демократов. Трамп подчеркнул, что США получают выгоду от высоких пошлин на китайскую продукцию.

Напоминаем, на фоне обострения торгового противостояния США и Китая Трамп предложил иностранным производителями "простой способ" избежать высоких пошлин – перенести свое производство в Соединенные Штаты.