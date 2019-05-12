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Воскресенье, 12.05.2019

В США испытали противоракету SM-3 на учениях НАТО (Видео)

Эсминец США USS Roosevelt, который принимает участие в учениях НАТО по противоракетной обороне Грозный щит-2019, произвел пуск противоракеты SM-3. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона в субботу, 11 мая. "Эсминец USS Roosevelt произвел пуск ракеты SM-3 во время учений Грозный щит-2019. Учения улучшают взаимодействие союзников в режиме реального времени, в интегрированной среде противовоздушной и противоракетной обороны", – говорится в сообщении. Отмечается, что учения проходят у побережья Шотландии и продлятся до 19 мая. В них участвуют корабли девяти стран НАТО: Канады, Дании, Франции, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Великобритании и США. Всего задействовано 13 кораблей, 10 самолетов и около 3,3 тысячи человек.
Фото: Фейсбук
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НАТО, SM-3, Грозный щит-2019, Эсминец США USS Roosevelt.
09:07 Сегодня Телеграф
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