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Помпео отправился в Сочи на встречу с Путиным

Помпео отправился в Сочи на встречу с Путиным
21:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Госсекретарь США Майк Помпео отправился в Россию.

Государственный секретарь США Майк Помпео отправился в Россию на переговоры с ее президентом Владимиром Путиным на фоне растущей напряженности между двумя странами.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Он должен прибыть 13 мая в Москву, где встретится с представителями посольства США и американского бизнес-сообщества, которая обеспокоена арестом в России в последние месяцы двух американцев, среди них известного инвестора Майкла Калви", - сообщили в Госдепартаменте.

Поэтому 14 мая госсекретарь должен прибыть в Сочи на переговоры с президентом России, а также с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Это первый визит Помпео к России на посту госсекретаря США.

Предыдущими днями в Вашингтоне об этом визите сообщали, что, кроме американо-российских разногласий по поводу контроля над вооружениями, темами переговоров Помпео и Путина будут, в частности, положения в Украине, Сирии, кризис в Венесуэле, а также Иран – во всех этих случаях позиции Вашингтона и Москвы прямо противоположные.

Как сказал тогда журналистам неназванный представитель Госдепартамента, "когда мы обсуждаем нашу политику в отношении России, мы должны исходить из того, ...что откровенно признать: Россия осуществила на мировой сцене ряд агрессивных и дестабилизирующим действиям".

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Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Майк Помпео.
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