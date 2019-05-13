Во Флориде у отеля произошла перестрелка, есть погибшие

Новости мира: В результате перестрелки во Флориде погиб человек.

Стрельба произошла недалеко от отеля Trump International Beach Resort Miami в штате Флорида.

Об этом в воскресенье сообщила газета Miami Herald со ссылкой на местную полицию.

По информации издания, один человек погиб, еще как минимум один пострадал. Очевидцы слышали семь-восемь выстрелов. Подробности инцидента пока не приводятся.

Напоминаем. по меньшей мере пять человек погибли в среду, 23 января, после того, как неизвестный захватил заложников и устроил стрельбу в отделении банка Suntrust в городе Себринг штат Флорида. Об этом сообщил телеканал CNN.