Компенсации семьям погибших в катастрофах Boeing 737 Max могут быть больше

Новости мира: Размер компенсаций семьям погибших в катастрофах Boeing 737 Max может превысить миллиард долларов.

Boeing и страховые компании могут потратить больше миллиарда долларов на компенсации семьям погибших в катастрофах самолетов 737 Max. К таким выводам пришли эксперты из Bloomberg Intelligence, передает Дождь.

Они исходили из сумм компенсаций, присужденных ранее в результате аналогичных разбирательств. Компенсации будут больше, если в суде докажут, что в Boeing знали о потенциальных неполадках. Агентство напомнило, что инвесторы компании уже подали на нее в суд за то, что она скрыла информацию о рисках.

По законам штата Иллинойс, в котором расположена штаб-квартира Boeing Co., суммы компенсаций будут зависеть от точного времени, в течение которого пассажира знали, что разобьются. В крушении Boeing 737 Max Ethiopian Airlines 10 марта 2019 года погибли 157 человек. Самолет разбился через шесть минут после взлета. В ноябре 2018 года самолет этой же модели авиакомпании Lion Air упал в Индонезии через 11 минут после взлета, погибли 189 человек.

Предварительно установлено, что в обоих случаях пилоты по несколько минут пытались выровнять потерявшие управление самолеты. По словам некоторых адвокатов, это дает основание предположить, что пассажиры знали, что погибнут. Юристы высказали мнение, что компания постарается урегулировать претензии до суда.

В обеих катастрофах ошибочные сигналы датчика угла атаки приводили к автоматическому включению системы по предупреждению сваливания, которая опускает нос самолета, пытаясь его выровнять. Отключить эту систему пилоты не смогли. По сведениям The Wall Street Journal, в Boeing знали о нестыковке в программном обеспечении за год до катастрофы в Индонезии, но рассчитывали устранить сбой при плановом апгрейде всего софта.