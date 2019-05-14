Пентагон готов направить на Ближний Восток до 120 тысяч солдат

Новости мира: Пентагон подготовил план по отправке до 120 тыс. военнослужащих на Ближний Восток.

Пентагон готов отправить на Ближний Восток до 120 тыс. военнослужащих, если Иран атакует американских военных или ускорит работы над ядерным оружием, сообщает New York Times.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан на прошедшей в четверг встрече помощников президента Дональда Трампа по национальной безопасности представил обновленный военный план, который предусматривает отправку на Ближний Восток до 120тыс. военнослужащих, в случае если Иран нападет на американских военных или ускорит работу над ядерным оружием, заявили изданию чиновники администрации.

Как известно, в ответ на обострение конфликта между Вашингтоном и Тегераном США отправили в регион авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и группу бомбардировщиков B-52. Позже было принято решение включить еще и силы десантно-вертолетного корабля "Арлингтон" и батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался от выполнения части обязательств в рамках ядерного соглашения. Ранее США вышли из этого соглашения в одностороннем порядке и ввели санкции против нефтяного и банковского секторов иранской экономики.

В ответ на нынешние действия Тегерана Вашингтон объявил также о введении санкций против металлургической и горнодобывающей отраслей Ирана.