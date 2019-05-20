Трамп предостерег власти Ирана от провокаций в сторону США

Новости мира: Дональд Трамп властям Ирана: Никогда больше не угрожайте США.

Президент Дональд Трамп предостерег власти Ирана от провокационных действий и угроз в отношении США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter американского лидера.

"Если Иран хочет воевать, то Ирану официально наступит конец. Никогда больше не угрожайте США!" - написал он.

Напомним, 5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала власти Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия.

Позже было объявлено, что к этой группе присоединятся батарея зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington.

Как заявили в Пентагоне, подобный шаг является "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов". В Вашингтоне также подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.