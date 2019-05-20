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США будут доплачивать странам за отказ от оружия РФ и КНР

США будут доплачивать странам за отказ от оружия РФ и КНР
04:43 Пн, 20 Май 2019 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира: Госдеп США планирует распространить доплату за отказ от российского и китайского оружия на весь мир.

Государственный департамент США планирует расширить программу, действующую для стран так называемого Варшавского пакта, согласно которой страны, покупающие американское оружие на замену производимой в России, имеют право на доплату от США.

Программа стимулирования европейской рекапитализации действует для шести европейских стран. Госдеп планирует распространить ее действие на весь мир и включить не только российское, но и китайское оружие, сообщает Голос Америки со ссылкой на DefenseOne.

"Цель - помочь нашим партнерам отойти от российской сети поставки, которая предоставляет доступ российским производителям и обслуживающему персоналу, а также позволяет использование российских запчастей на военных базах стран НАТО и партнеров", - заявил изданию представитель Госдепа США. 

Программа не предусматривает полной оплаты покупки вертолетов или самолетов за деньги США, страна-партнер должна будет также финансировать сделку. За год существования программы Государственный департамент выделил 190 миллионов долларов на финансирование шести программ в шести странах, сообщает издание.

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Сейчас, по информации издания, деньги программы предусмотрены для поддержки следующих соглашений: 30 миллионов долларов Албании, 30,6 миллиона долларов Боснии и 50 миллионов Словакии для покупки вертолетов; по 25 миллионов Хорватии и Греции и 30 миллионов Северной Македонии для покупки боевых машин пехоты.

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Китай, США, Россия, РФ, Отказ.
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