США будут доплачивать странам за отказ от оружия РФ и КНР

Новости мира: Госдеп США планирует распространить доплату за отказ от российского и китайского оружия на весь мир.

Государственный департамент США планирует расширить программу, действующую для стран так называемого Варшавского пакта, согласно которой страны, покупающие американское оружие на замену производимой в России, имеют право на доплату от США.

Программа стимулирования европейской рекапитализации действует для шести европейских стран. Госдеп планирует распространить ее действие на весь мир и включить не только российское, но и китайское оружие, сообщает Голос Америки со ссылкой на DefenseOne.

"Цель - помочь нашим партнерам отойти от российской сети поставки, которая предоставляет доступ российским производителям и обслуживающему персоналу, а также позволяет использование российских запчастей на военных базах стран НАТО и партнеров", - заявил изданию представитель Госдепа США.

Программа не предусматривает полной оплаты покупки вертолетов или самолетов за деньги США, страна-партнер должна будет также финансировать сделку. За год существования программы Государственный департамент выделил 190 миллионов долларов на финансирование шести программ в шести странах, сообщает издание.

Сейчас, по информации издания, деньги программы предусмотрены для поддержки следующих соглашений: 30 миллионов долларов Албании, 30,6 миллиона долларов Боснии и 50 миллионов Словакии для покупки вертолетов; по 25 миллионов Хорватии и Греции и 30 миллионов Северной Македонии для покупки боевых машин пехоты.