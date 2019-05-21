Трамп опроверг слухи, что Штаты хотят пойти на мирные переговоры с Ираном

Новости мира: Дональд Трамп сообщил, что СМИ распространили фальшивые утверждения.

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что в Белом доме уже сейчас обдумывают возможность пойти на мирные переговоры с Ираном. Об этом он написал в серии твиттер-сообщений в понедельник.

"СМИ фейковых новостей, как всегда, распространили фальшивые утверждения – без всякой осведомленности в ситуации Соединенные Штаты пытаются войти в переговоры с Ираном. Это неверные сообщения", - написал глава Белого дома.

"Иран будет обращаться к нам, если и когда они будут готовы. Тем временем их экономика продолжает разрушаться – очень печально для иранского народа!",- подчеркнул президент США.

Дональд Трамп и ранее выражал уверенность, что давление США заставит Иран сесть за стол переговоров несмотря на сообщения в американских СМИ, в Белом доме будто обсуждаются возможность начать мирные переговоры с Тегераном уже сейчас.