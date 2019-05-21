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Вашингтон может ввести санкции против Северного потока-2

Вашингтон может ввести санкции против Северного потока-2
11:01 Вт, 21 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: Министр энергетики США заявил о планах Вашингтона ввести санкции против "Северного потока-2".

Администрация США планирует ввести санкции против проекта "Северный поток-2", передает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра энергетики США Рика Перри.

По данным агентства, во время выступления в Киеве министр также заявил, что США вскоре могут подготовить законопроект, предусматривающий ограничения в отношении "Северного потока-2".

Ранее Перри уже заявлял, что в Вашингтоне допускают введение санкций против проекта этого газопровода. Он также говорил, что США остаются противниками строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", которые позволят России в транспортировке газа в Европу обойтись без украинской газотранспортной системы.

Меркель: Еврокомиссия не сможет остановить "Северный поток-2"

В свою очередь новый президент Украины Владимир Зеленский накануне на встрече с делегацией США призвал ужесточить антироссийские санкции

Американскую делегацию возглавлял министр энергетики США Перри.

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США, Санкции, Рик Перри, Северный поток-2.
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