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США ввели санкции против компаний из России

США ввели санкции против компаний из России
08:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Власти США ввели санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра.

Соединенные Штаты объявили о введении дополнительных санкций против двух российских компаний, а также учебного центра ВС России, связанные с нарушениями принятых стандартов нераспространения оружия массового уничтожения.

Об этом говорится документе, официально опубликованном в среду Государственным департаментом США в Федеральном реестре.

"Было принято решение, что ряд иностранных (физических и юридических – ред.) лиц вовлечены в деятельность, которая гарантирует введение ответных мер в соответствии с разделом 3 Закона о нераспространении в Иране, Северной Корее и Сирии", - говорится в документе.

В этой связи отмечается, что правительство Соединенных Штатов 14 мая этого года ввело санкции против российского Учебного центра "Гатчина", где отрабатываются пуски ракет конструкторского бюро Тула, а также машиностроительного завода "Авангард".

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Кроме того, американские санкции введены против десяти китайских компаний, трех китайских граждан, оборонного предприятия в Иране, а также пяти организаций из Сирии.

Проект документа появился в реестре во вторник, однако он содержал отметку, что официально будет размещен 22 мая в Федеральном реестре США.

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Россия, Санкции, Санкции против РФ, Компании РФ.
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