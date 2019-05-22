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Вашингтон разрешил превращать тела людей в компост

Вашингтон разрешил превращать тела людей в компост
22:50 Ср, 22 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости мира: Штат Вашингтон первым в США разрешил превращать человеческие останки в компост по специальной методике.

Вашингтон стал первым штатом в США, узаконившим превращение человеческих останков в компост.

Закон был подписан губернатором штата Джеем Инсли 21 мая, сообщает BBC. Теперь жители штата смогут выбрать новый способ распорядиться своим телом после смерти и завещать, чтобы их останки превратились в почву.

Лоббировала закон Катрина Спейд, ее компания Recompose освоила технологию преобразования останков в плодородный компост. Она заключается в том, что тело помещается в шестиугольный стальной контейнер, заполненный люцерной, древесной щепой и соломой. После этого контейнер закрывают, и тело разлагается естественным образом не более 30 дней. В результате получается компост в количестве, примерно соответствующем двум тачкам.

В конце процедуры компост выдают близким умершего. Они могут высадить в него цветы или деревья.

Превращение в компост предлагается в качестве более экологичной альтернативы традиционному захоронению и кремации. Оно также может стать решением проблемы нехватки мест для захоронения в крупных городах, где место для кладбищ ограничено.

Спейд назвала эту технологию "альтернативой бальзамированию, захоронению или кремации, которая является естественной, безопасной, экологичной". По ее мнению, этот метод позволит сократить углеродные выбросы и землепользование.

Экологически чистые альтернативы захоронения становятся все более популярными, отмечает BBC. Недавно умерший актер телесериала "Беверли-Хиллз, 90210" Люк Перри был похоронен в Калифорнии в "грибном костюме". Как утверждает создатель костюма Джей Рим Ли, такая технология захоронения уменьшает количество токсичных загрязняющих веществ, которые выделяются в окружающую среду во время разложения или кремации тела.

В Швеции также узаконен метод преобразования останков человека в компост, а в Великобритании допускается захоронение без гроба и в гробу из биоразлагаемых материалов.

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