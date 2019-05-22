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Трамп вновь выступил с обвинениями демократов

Трамп вновь выступил с обвинениями демократов
19:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Дональд Трамп обвинил демократов в попытке реванша после обнародования отчета Мюллера.

Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы пытаются продолжить завершенное спецпрокурором Робертом Мюллером расследование в качестве реванша, чтобы получить от этого политическую выгоду на следующих президентских выборах.

Об этом глава Белого дома заявил в среду на своей странице в сети Twitter.

"Все, в том числе я, думали, что когда был обнародован отчет Мюллера стоимостью в $40 млн о том, что не было никакого заговора и препятствования правосудию (преступления, которое было совершено другими), что это был конец. Но нет, демократы хотят продолжить эти усилия в попытке помочь себе (на президентских выборах - ред.) в 2020 году. Плохо для страны!" - отметил Трамп.

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Глава Белого дома, достаточно регулярно делает подобные заявления в последнее время, обнародовал нынешнее сообщение на фоне растущего противостояния между Белым домом и Конгрессом. В частности, Юридический комитет Палаты представителей США, которую сейчас контролирует демократическое большинство, пытается добиться раскрытия затушеванных Минюстом абзацев и иногда целых страниц в отчете спецпрокурора Роберта Мюллера.

С этой целью Комитет вызывает членов кабинета Трампа в качестве свидетелей на слушания, а также самого спецпрокурора Роберта Мюллера. В то же время, нынешний президент каждый раз применяет привилегии исполнительной власти, чтобы заблокировать появление членов администрации в Конгрессе США.

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США, Дональд Трамп, Роберт Мюллер, Российское дело, Демократы США.
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