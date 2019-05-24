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В Нью-Йорке состоится выставка картин Сущенко

В Нью-Йорке состоится выставка картин Сущенко
04:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В США покажут выставку картин Романа Сущенко.

Во вторник, 28 мая, в Украинском институте Америки в Нью-Йорке состоится выставка картин Романа Сущенко и вечер, посвященный незаконно заключенному украинскому журналисту и другим узникам Кремля.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Нью-Йорке.

“Украинский институт Америки и Razom сердечно приглашают вас посетить выставку картин Романа Сущенко, украинского журналиста, который отбывает тюремный срок в российской тюрьме, будучи незаконно осужденным по обвинениям в якобы шпионаже", - говорится в сообщении на официальной странице события в Facebook.

Они добавляют, что искусство Сущенко еще никогда не выставлялось в Нью-Йорке, хотя его уже смогли увидеть во многих городах, в частности Киеве, Варшаве, Брюсселе.

"Не упустите возможности увидеть воочию искусство, которое человек создает по памяти, имея очень ограниченные ресурсы для творчества, но невероятный талант и силу духа", - призывают организаторы.

Мероприятие состоится 28 мая по адресу 2 E 79 street, в помещении Украинского института Америки, начало в 6:30 вечера по местному времени. Вход свободный при условии регистрации на сайте. Ранее выставки рисунков Сущенко состоялись, в частности, в Киеве, Кишиневе, Варшаве, Париже, Брюсселе.

Напоминаем, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, нарушая международные правила, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ это опровергли.

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Выставка, Нью-Йорк, Картина, Роман Сущенко.
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