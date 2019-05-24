Банкира-свидетеля по делу Манафорта обвинили в подкупе

Новости мира: Банкиру свидетельствовавшему по делу Пола Манафорта выдвинули обвинения.

Банкира, свидетельствовавшего по делу председателя избирательной кампании Трампа Пола Манафорта, обвинили в подкупе последнего на миллионы долларов.

Об этом сообщает CNN.

"Федеральная прокуратура Манхэттена в четверг обнародовала обвинительный акт, обвиняющий банкира в подкупе бывшего председателя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта", - говорится в сообщении.

Бывшего руководителя американского банка Federal Savings Bank Стивена Колка обвиняют в том, что он одобрил кредиты на 16 млн долларов для председателя избирательной кампании Трампа Пола Манафорта в обмен на получение должности в администрации Трампа, чего так и не произошло.

В обвинительном заключении Манафорт не указан, но, как отмечает издание, он соответствует описанию «заемщика» в судебных документах. Колк выступал в качестве свидетеля по делу против Манафорта в федеральном суде Вирджинии в прошлом году.

Напоминаем, Пол Манафорт стал субъектом расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера по установлению фактов российского вмешательства в президентские выборы в США. Во время следствия были выявлены нарушения закона со стороны Манафорта, в том числе финансовые махинации, уклонение от уплаты налогов, скрытая лоббистская деятельность, давление на других свидетелей и т. п.

13 марта Суд округа Колумбия вынес приговор Манафорту в виде заключения на срок 43 месяца - в дополнение к 47 месяцам, к которым его приговорил на прошлой неделе окружной суд штата Вирджиния.