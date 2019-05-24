Скачать
Пятница, 24.05.2019
Общественность призвала Зеленского не переступать "красные линии"
Общественность призвала Зеленского не переступать "красные линии"
Торнадо в США забрали уже семь жизней (Фото)
Торнадо в США забрали уже семь жизней (Фото)
Уайлдер: У Фьюри после боя со мной провалы в памяти
Уайлдер: У Фьюри после боя со мной провалы в памяти
Сказочные фотоманипуляции от Абдуллы Эвиндара (Фото)
Сказочные фотоманипуляции от Абдуллы Эвиндара (Фото)

Банкира-свидетеля по делу Манафорта обвинили в подкупе

Банкира-свидетеля по делу Манафорта обвинили в подкупе
03:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Банкиру свидетельствовавшему по делу Пола Манафорта выдвинули обвинения.

Банкира, свидетельствовавшего по делу председателя избирательной кампании Трампа Пола Манафорта, обвинили в подкупе последнего на миллионы долларов.

Об этом сообщает CNN.

"Федеральная прокуратура Манхэттена в четверг обнародовала обвинительный акт, обвиняющий банкира в подкупе бывшего председателя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта", - говорится в сообщении.

Бывшего руководителя американского банка Federal Savings Bank Стивена Колка обвиняют в том, что он одобрил кредиты на 16 млн долларов для председателя избирательной кампании Трампа Пола Манафорта в обмен на получение должности в администрации Трампа, чего так и не произошло.

В обвинительном заключении Манафорт не указан, но, как отмечает издание, он соответствует описанию «заемщика» в судебных документах. Колк выступал в качестве свидетеля по делу против Манафорта в федеральном суде Вирджинии в прошлом году.

Напоминаем, Пол Манафорт стал субъектом расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера по установлению фактов российского вмешательства в президентские выборы в США. Во время следствия были выявлены нарушения закона со стороны Манафорта, в том числе финансовые махинации, уклонение от уплаты налогов, скрытая лоббистская деятельность, давление на других свидетелей и т. п.

13 марта Суд округа Колумбия вынес приговор Манафорту в виде заключения на срок 43 месяца - в дополнение к 47 месяцам, к которым его приговорил на прошлой неделе окружной суд штата Вирджиния.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Обвинения, Подкуп, Дональд Трамп, Банкир, Свидетель, Пол Манафорт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коломойский заявляет, что консультирует новый политический проект
02 Сбылось: Потап и Настя Каменских поженились
03 Петиция об отставке Зеленского набрала около 35 тыс голосов
04 В НБУ рассказали, как решения Зеленского повлияли на валютный рынок
05 У Зеленского обещают уволить Богдана при одном условии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ассанжу предъявили 17 дополнительных обвинений
Ассанжу предъявили 17 дополнительных обвинений
На литовской таможне не позволили ввезти систему запуска ракет
На литовской таможне не позволили ввезти систему запуска ракет
Суд продлил арест экс-переводчику Гройсмана
Суд продлил арест экс-переводчику Гройсмана
Платье мятного цвета: роскошный образ Иванки Трамп
Платье мятного цвета: роскошный образ Иванки Трамп
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь